80-летие окончания Второй мировой войны, разгром германского нацизма и японского милитаризма, а также сохранение исторической правды сегодня в Москве обсудили представители КПРФ.

Состоялся круглый стол с участием лидера партии Геннадия Зюганова. Особое внимание уделили огромному вкладу Советского Союза в Победу, и тому, как эти события повлияли на мировую историю. Кроме того, участники рассмотрели современные вызовы, которые стоят перед страной, а также обсудили торжества в Китае.

"Этот парад и эти торжества проходили тогда, когда против русского мира натовцы, англосаксы объявили новую, по сути дела, Третью мировую войну. И эта война продолжается уже более трех лет. Это вызов всем нам, всему государственно-патриотическому объединению", - отметил Геннадий Зюганов.

И сегодня депутаты КПРФ возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также провели акцию в центре столицы у памятника Карлу Марксу. Встретились с избирателями и рассказали о своей партийной программе.