Отличная возможность для педагогов повысить свою квалификацию и пройти переподготовку в дистанционном формате. В честь начала нового учебного года Всероссийский центр знаний "Машук" запускает масштабную онлайн-платформу.

Как отмечают разработчики, данный шаг стал ответом на запросы преподавателей из отдаленных регионов страны, которые не имеют возможности посетить очные программы центра в Пятигорске.

Проект "Цифровой Машук" предлагает слушателям 4 уникальных авторских курса, в создании которых приняли участие представители ведущих образовательных организации, заслуженные педагоги и эксперты, руководители министерств.