Собянин запустил пассажирское движение первого в России беспилотного трамвая

Историческое событие для московского транспорта. Сегодня впервые в России был запущен беспилотный трамвай. Курсировать он будет между метро "Щукинская" и районом Строгино. Одним из первых пассажиров стал мэр столицы Сергей Собянин.

Не устает, не бывает в плохом настроении и может работать сутками. Первый трамвай без водителя вышел на дороги столицы. Беспилотный транспорт будет следовать по маршруту номер 10 "Метро "Щукинская" – Улица Кулакова". Каждый день по нему совершается более 4 с половиной тысяч поездок. Первым пассажиром автоматизированного трамвая стал Сергей Собянин.

В тестовом режиме беспилотный трамвай запустили в мае прошлого года. Тогда его движение контролировали машинисты. Теперь же искусственный интеллект в подсказках не нуждается – управление полностью автоматизированное.

Программное обеспечение создали сотрудники Московского метрополитена - без привлечения сторонних компаний.

"У нас есть 3 типа датчиков – лидары, радары и видеокамеры, которые сканируют окружающее пространство в непрерывном режиме, понимают, где кто находится, прогнозируют поведение. Мы разработали собственную систему экстренного торможения, которая работает таким образом, чтобы предотвращать столкновения, но при этом двигаться максимально плавно", - отметил Павел Бокша, начальник центра беспилотного транспорта Московского метрополитена.

Первый в России беспилотный трамвай сам делает остановки, открывает двери, пропускает пешеходов и, конечно, соблюдает график движения. За время тестирования транспорт преодолел более 8 тысяч километров и ни разу не нарушил правила дорожного движения.

"До 2030-го года мы ставим себе задачу – чтобы уже две трети трамваев в Москве были беспилотные", – сказал Собянин.

А чтобы пассажирам стало еще комфортнее, сегодня на маршруты столицы также вышли два беспилотных трамвая - лаборатории. С их помощью будут тестироваться новые версии программного обеспечения и дополнительный функционал. Традиционный "рогатый" транспорт тоже не оставят без внимания - до конца следующего года на московские пути выйдут 100 современных односекционных трамваев нового поколения. Все они придут в депо имени Апакова. Это позволит полностью завершить обновление парка трамваев столицы.