По новому комплексу Детской больницы святого Владимира проводят интерактивные экскурсии

Как убедить ребенка перестать бояться врачей? В столичной Детской больнице святого Владимира нашли самый необычный способ. По новому комплексу теперь проводят интерактивные экскурсии. Маленькие посетители и их родители смогут не только узнать о собственном здоровье, но и заглянуть за ширму отечественной медицины.

Как заботиться о своем здоровье, победить сезонные простуды и перестать бояться врачей: в программе интерактивных экскурсий по новому комплексу Детской городской клинической больницы святого Владимира ответы на самые насущные вопросы в области медицины для маленьких горожан. Многопрофильный стационар на территории старинной детской больницы возвели за счёт адресной инвестиционной программы Москвы. При строительстве и оснащении применили все последние инновации.

"В 2023 году он стал победителем городской премии в номинации "Лучшее градостроительное решение для учреждений здравоохранения и защиты населения", - отметил Вадим Надточиев, начальник управления информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Департамента гражданского строительства Москвы.

Пока новый корпус ещё только готовится к открытию, посетить его с экскурсией могут все желающие. В числе первых гостей и учащиеся медицинских классов столичных школ. Вместе с сотрудниками центров госуслуг "Мои документы" и работниками больницы они следуют по маршруту госпитализации пациентов. По московскому стандарту здесь организована система триажного распределения потоков

На 6 этажах здания разместились 15 инновационных операционных, уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделения интенсивной терапии для новорождённых, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии. А в общей сложности здесь будут оказывать помощь по 15 различным специализациям.

"Два МРТ - полтора Тесла и три Тесла, два КТ, четыре рентгеновских аппарата, передвижная рентгеновская техника", - рассказал Сергей Заварохин, главный врач Детской городской клинической больницы святого Владимира.

По пути экскурсии палаты для совместного пребывания детей и родителей, современные игровые зоны и комнаты отдыха. Ещё один пункт маршрута - знакомство с работой бригад экстренной помощи, доставляющих больных. Для них в здании свой удобный крытый блок.

В зоне проведения мастер-классов гости экскурсии могут получить полезные советы от сотрудников больницы по базовым медицинским процедурам. Как, к примеру, послушать сердце или легкие с помощью фонендоскопа или правильно сделать внутривенные или внутримышечные инъекции. Все очень интерактивно и жизненно.

Любовь Николаева больницу святого Владимира помнит ещё с советских времен. Тогда она была больницей №2, больше известной у москвичей как Русаковская. "Это просто небо и земля. Я потрясена! Палаты - это невероятно", - говорит она.

Уже в следующем году медучреждение готовится отметить свой 150-й юбилей. Как и во времена своего открытия, оно будет одним из самых современных в стране. Побывать здесь на экскурсии можно до 11 сентября.