В Москве открылась международная книжная ярмарка

На русском, китайском, арабском и хинди! В столице открылась Московская международная книжная ярмарка. Сотни новых изданий, встречи с любимыми писателями, увлекательные лекции - это настоящее путешествие в мир хорошей литературы.

Встретить любимого автора, попасть на творческие встречи и мастер-классы или просто выбрать новую книгу для своей коллекции. Всё это — на Московской международной книжной ярмарке. Она уже в тридцать восьмой раз собирает гостей со всего мира.

Здесь представлено огромное количество разных книг. И не только от российских авторов — есть литература из КНДР, Китая, Беларуси, также стенд от Саудовской Аравии. А почётным гостем ярмарки в этом году стала Индия. Более 50 индийских издательств привезли свыше 2500 книг, а в программе больше 70 встреч с писателями и экспертами.

В центре павильона поставили большой тематический стенд. Здесь можно посмотреть классику индийского кино или полистать книги на хинди. И даже привычные русские матрёшки переодели в индийские наряды.

За пять дней на ярмарке пройдёт больше 300 мероприятий. Программу поделили на тематические блоки: от обсуждений художественной прозы до дискуссий о цифровом будущем книг. В рамках ярмарки даже покажут рассекреченные документы войны, популярные современные писатели представят новые работы, а для молодых авторов это возможность найти свою аудиторию.

На ярмарке можно найти и популярные романы, и нон-фикшн, и серьёзные исторические издания. Про классику тоже не забывают: например, к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина подготовили сборник его стихов.

"Мы находимся на интерактивном стенде, где можно узнать интересные факты о писателях, как будто это игра "мемори", которую мы все знаем. Мы читаем факт - если мы не знаем или угадываем, переворачиваем и видим юбиляра года", - рассказала Валентина Агафонова, директор Московской молодёжной библиотеки им. Светлова, куратор площадки "Библиотеки Москвы".

Для самых маленьких тоже есть особая программа. Детскую ярмарку поддержал "Союзмультфильм", поэтому на полках юных читателей ждут книги с любимыми героями, а в расписании развлекательная программа.