Тарантулы добрались до Подмосковья: чем опасны эти гигантские пауки

Нашествие тарантулов? В Московском регионе горожане заметили опасных гигантских пауков и делятся впечатлениями в соцсетях. Тарантул для южнорусской степи - норма, но для подмосковных широт - редкость. Именно этих светло-коричневых или сероватых, с чёрным брюшком гигантских пауков и начали встречать жители Подмосковья - в основном, на открытых участках.

Сам "гость" не нападает – скорее, обороняется, если его задеть. Яд, по словам специалистов, не опасен, однако весьма болезнен и может вызвать аллергию. А вид у тарантула настолько пугающий, что некоторые уже заговорили якобы о нашествии и даже связывают появление этих насекомых с аномальной погодой. Но не всё так страшно.

"Я ни одного паука в Московской области в этом году не видел. Наверное, просто люди как-то обратили на это внимание. Может быть, несколько случаев было, и разнесли такую молву, что их стало так много, но нет, их много сильно не стало. Они есть, найти их реально, но, чтобы они на каждом шагу были, нет, такого я бы не сказал", - рассказал Федор Мартыновченко, сотрудник кафедры энтомологии Биологического факультета МГУ.