Минобороны подтвердило данные о контроле ВС России над половиной Купянска

Информация о контроле российских войск над половиной территории Купянска в Харьковской области подтверждается съемками с беспилотников, сообщили в Минобороны России. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Камеры зафиксировали российских военнослужащих в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий. Военных ВС России запечатлели, в частности, около здания городской администрации, в районе стадиона "Спартак", городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая.

В Минобороны отметили, что операция в Купянске продолжается. Подразделения группировки войск "Запад" освобождают город Купянска и прилегающие районы.