Крид жестко прошелся по Мизулиной: разрушила семью, пиарилась, целовалась на глазах у детей

Конфликт между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом набирает обороты. Популярный у молодежи певец не стал терпеть нападок общественницы и обрушился с жесткой критикой на нее.

Ранее глава Лиги безопасного интернета сообщила, что пожалуется в СКР и Генпрокуратуру из-за концерта Крида в "Лужниках", во время которого он целовался с одной из танцовщиц, хотя выступление имело возрастную маркировку 12+. Поступок певца она сравнила с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Мизулина намерена попросить правоохранительные органы провести проверку "умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних".

Егор Крид с мнением Екатерины Мизулиной не согласился. По его словам, "красиво поставленный танцевальный номер" и "поцелуй с красивой девушкой" не могут совратить несовершеннолетних и пошатнуть семейные ценности. Более того, полагает исполнитель, поцелуи — это неотъемлемая часть нормальных отношений между парнем и девушкой. А вот в соблюдении традиционных ценностей самой общественницей певец усомнился. Он напомнил, что Екатерина Мизулина в Год семьи увела певца Шамана из семьи.

"Я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей - у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины", - заявил Крид.

Он добавил, что может еще много чего сказать про "этого безгрешного ангела, которая возомнила себя правосудием".

Сам номер, который вызвал скандал, Крид пообещал доработать, чтобы ни у кого больше не было возможности "изливать поток ****** ради самопиара".

Ранее Ксения Собчак раскрыла интересную деталь отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной. По информации журналистки, певец подарил главе Лиги безопасного интернета кольцо, которое покупал для другой девушки.