В "Шереметьево" у иностранца нашли украшения от Tiffany и Cartier: это оказались копии

Сувениры из Китая на 6,2 млн рублей. В аэропорту Шереметьево таможенники нашли незадекларированные ювелирные украшения у 42-летнего иностранца, прилетевшего рейсом из Пекина.

Инспекторы досмотрели ручную кладь мужчины и нашли в ней кольцо от Bvlgari, ожерелье в виде змеи от Tiffany&Co и часы Longines. Но провозимая коллекция люксовых гостинцев этим не ограничилась: под одеждой иностранца нашли колье и браслет от Cartier. Впрочем, все украшения оказались копиями, хоть и очень дорогими. По данному факту возбуждено уголовное дело.