Лариса Гузеева снялась без белья: люди ахнули от восторга

Лариса Гузеева прославилась после выхода на экраны фильма "Жестокий романс". Она исполнила роль Ларисы Огудаловой. Это был дебют юной артистки. На фоне таких мэтров, как Никита Михалков, Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих, Лариса Гузеева совершенно не "потерялась". Наоборот, лента сделала ее звездой.

Однако повторить успех, по мнению кинокритиков, актриса не смогла. Все ее дальнейшие работы в кинематографе оказались, по оценкам специалистов, в разы слабее. А некоторое время спустя Лариса Гузеева и вовсе пропала с радаров.

Вторая волна популярности к ней пришла, когда актриса стала ведущей шоу "Давай поженимся". В тандеме со свахой Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной харизматичная Лариса Гузеева произвела фурор на телевидении. Актриса снова начала сниматься в кино, давать интервью, участвовать в записи различных телевизионных программ.

Однако периодически она возвращается мыслями в прошлое. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Гузеева публикует свои архивные фото. Например, она выложила снимок, на котором запечатлена без белья.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой", - коротко сообщила Лариса Гузеева.

В комментариях многочисленные поклонники ахнули от восторга при виде старого снимка. Фанаты рассыпались в комплиментах и даже сравнили Гузееву с мировыми моделями. Некоторые подметили, что, в отличие от многих современных звезд, чья красота в основном искусственно созданная, привлекательность Ларисы Гузеевой самая что ни есть настоящая.