В Кремле решили игнорировать все заявления Мерца

Мнение канцлера Германии вряд ли может теперь приниматься во внимание. Фридрих Мерц допустил очень нехорошие высказывания в адрес президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова канцлера ФРГ о том, что Женева может стать переговорной площадкой по Украине. По мнению представителя Кремля, слова немецкого руководителя ничего не значат после допущенных им высказываний. Мерц ранее назвал российского президента "военным преступником".

Пресс-секретарь президента также сообщил журналистам, что Владимир Путин на торжествах в Пекине просто пожал в знак приветствия руки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и спикеру парламента Южной Кореи У Вон Сикому. Однако отдельных встреч с этими политиками в китайской столице не было, передает ТАСС.