В Минобороны отчитались о групповом ударе ВС России по военным объектам Украины

В ночь на 3 сентября российские Вооруженные Силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, подразделения группировок войск "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции. А их коллеги из команды "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Успешно справляются с поставленными боевыми задачами и войска группы "Днепр".

Ранее Минобороны подтвердило данные о контроле ВС России над половиной Купянска. В ведомстве отметили, что операция в Купянске продолжается. Подразделения группировки войск "Запад" освобождают город Купянска и прилегающие районы.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.