Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

В делах домашних или семейных у представителей этого знака может возникнуть соблазн схитрить, обмануть. Но сегодня лучше действовать честно: карма все записывает в блокнотик.

Тельцы

В переписке, переговорах и поездках вас ждет удача, если придерживаться правил. Лилит будет нашептывать, что можно и рискнуть, но вы не поддавайтесь!

Близнецы

Финансовые идеи могут всплыть внезапно и выглядеть очень заманчиво. Только не спешите брать больше, чем можете вернуть: звезды проверяют на честность.

Раки

Сегодня вы особенно обаятельны, и все идут вам навстречу. Но если появится желание приукрасить свои навыки и достижения, лучше откажитесь – так будет спокойнее.

Львы

Не все, что происходит, стоит обнародовать, даже если вы прекрасный представитель этого гордого знака. Иногда настоящая сила – в умении помолчать и не ввязываться в чужие драмы.

Девы

В соцсетях может появиться шанс заявить о себе, но будьте осторожны – не все внимание одинаково полезно. Пост, написанный от души, даст неожиданный отклик.

Весы

Работа будет продвигаться, особенно если вы не будете страдать перфекционизмом. Позвольте себе работать с перерывами – это тоже часть здоровой дисциплины.

Скорпионы

В делах, связанных с учебой или поездками, следует проявлять аккуратность. Коварная Лилит в вашем знаке будет пытаться сбить вас с толку – не поддавайтесь!

Стрельцы

Финансовые вопросы – очень сложная часть отношений. Не стесняйтесь сказать "нет" или попросить уточнить, иначе дело может обернуться большими потерями.

Козероги

Иногда хочется скрыть правду или свои чувства - ради мира в семье или в паре. Но именно честное слово сегодня укрепит ваши связи лучше любой манипуляции.

Водолеи

Рабочие дела пойдут легче, если добавить в них немного юмора и легкости. Удача будет с теми, кто не стремится все проконтролировать, а умеет доверять процессу.

Рыбы

Легкость, вдохновение, веселье – у вас сегодня все отлично. Только не забывайте: за желаниями тоже прячутся уроки – выберите тот путь, который ближе к сердцу.