Россиянка в Таиланде заговорила на древнерусском после падения у бассейна

Туристка из России заговорила на древнерусском после падения возле бассейна в Таиланде. 45-летняя Елена из Томска потеряла память.

Как сообщает Telegram-канал Mash, россиянка приехала на курорт восстановить силы после похорон отца. Однако уже на второй день она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду.

Елене вызвали скорую. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и потерю памяти. Туристка не помнит свое имя, не узнает близкую подругу и общается с окружающими исключительно на древнерусском. Предположительно, причина смены языка в том, что женщина по образованию филолог.