Волочкова призвала спасти Борисову от врачей

Недавно стало известно, что Дана Борисова подарила дочери Полине на 18-летие пластическую операцию. Девушка хотела подтянуть грудь и убрать лишний жир. После хирургического вмешательства мать и дочь отправились отдыхать в Турцию. Отметим, что до этого Полина сделала ринопластику и якобы "уголки Джоли".

Впрочем, сама Дана Борисова часто наведывается к пластическим хирургам. Она не скрывает, что несколько раз ложилась на операционный стол в погоне за красотой.

Вот только Анастасия Волочкова считает, что все эти манипуляции идут человеку во вред. Балерина раскритиковала желание дочери Даны Борисовой менять свою внешность благодаря пластическим операциям.

"Дочь Даны такая молодая и такая красивая. Зачем ей нужны были эти метаморфозы? Она превратится в монстра просто, если продолжит так себя менять. С другой стороны, какая мать, такая и дочь. Там и саму Дану нужно спасать от врачей", - высказалась Волочкова.

Балерина уверена, что тело потом мстит за вмешательство со стороны, особенно это касается молодого организма. Анастасия привела в качестве примера себя. Она подчеркнула, что никогда не прибегала к пластике, а красота у нее исключительно природная, которую артистка поддерживает "балетом, ежедневными разминками и упражнениями".

"Лечь под нож хирурга всегда можно успеть, а вот сохранить молодость суставов и растяжку едва ли у кого получится", - заключила балерина в беседе с ОСН.