Силовики задержали сторонника террористической организации в Екатеринбурге

Силовики задержали в Екатеринбурге местного жителя, причастного к деятельности террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. В отношении него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, сторонники РДК* обвинили в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма. Мужчина размещал граффити в поддержку указанной организации.

Во время обыска по месту проживания задержанного изъяты средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Задокументированы татуировки, в том числе экстремистского содержания. Задержанный уже привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской атрибутики.