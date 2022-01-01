ЕС отказался ускорить вступление Молдавии из-за недовольства Украины

Власти Евросоюза отвергли идею ускорить процесс вступления Молдавии в интеграционное объединение по сравнению с Украиной. Государства получили статус кандидатов на вступление в ЕС одновременно — в июне 2022 года. Однако евроинтеграцию Украины тормозят протесты Венгрии — между Киевом и Будапештом возник ряд политических и экономических разногласий.

Как пишет Politico, представители Евросоюза сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии продолжается быстрыми темпами.

Вместе с тем предложение разрешить Молдавии ускорить интеграционный процесс относительно действий Украины отклонено в связи с возражениями со стороны киевского режима.

Ранее руководитель канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш подтвердил, что Будапешт возражает против ускоренного принятия Украины в Евросоюз, поскольку непонятно, о приеме какой территории идет речь. Чиновник также отметил, что ускоренный прием Украины в ЕС грозит причинить экономике европейских государств непоправимый ущерб.

Тем временем источники отмечают, что президент Румынии Никушор Дан задумал присоединить к своему государству Молдавию и уже сделал первый шаг на этом пути. Он так и не отправил молдавским властям официальное поздравление с Днем независимости, который отмечался 27 августа. По той же причине румынский политик не поехал на торжества в Молдавии.