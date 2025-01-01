Число регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей почти удвоилось

В России за год количество регионов со средней заработной платой выше 100 тысяч рублей выросло с 11 до 19. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Как сообщает РБК, перечень таких субъектов Федерации пополнили Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми.

Рост заработных плат в этих регионах объясняют не только повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ), но и дефицитом кадров — это усиливает конкуренцию работодателей за сотрудников, заставляя увеличивать вознаграждение за труд.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину с инициативой о введении обязательной ежеквартальной индексации зарплат как в государственных, так и в частных организациях с привязкой к уровню инфляции. По мнению парламентария, минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше 60 тысяч рублей.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что размер заработной платы московских педагогов с 1 сентября 2025 года значительно повысится. Он отметил, что столица несколько опережает по уровню заработной платы соответствующие указы главы государства.