Встреча лидеров России, Китая и КНДР напугала главного дипломата ЕС

Встреча лидеров России, Китая и КНДР в Пекине стала прямым вызовом миропорядку, основанному на правилах. С таким заявлением выступила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине. Лидеры присутствовали на военном параде и провели двусторонние переговоры.

Каллас призвала Европу усилить давление на Россию. Она сообщила, что лидеры стран ЕС работают над 19-м пакетом антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии убеждена, что экономические меры — это единственное, что Владимир Путин воспринимает всерьез, передает ТАСС.