Звезду "Уральских пельменей" Илану Юрьеву не пустили на красную дорожку

Илана Юрьева (Дылдина) приехала на премьеру фильма "Колбаса". Актриса снималась в этой картине и надеялась приятно провести время на презентации. Специально для торжественного мероприятия Илана нарядилась в эффектное маленькое черное платье, а свои длинные волосы, которые являются ее визитной карточкой, красиво уложила. Завершала образ эффектная сумочка.

Однако на красной дорожке со звездой "Уральских пельменей" случился неприятный инцидент. Охранник не пустил ее под свет софитов. О происшествии Илана рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Охранник не признал меня", - сообщила актриса.

Впрочем, позднее Илана все же оказалась на красной дорожке и даже с улыбкой позировала фотографам и представителям СМИ. Однако актриса призналась, что у нее остался неприятный осадок после перепалки с охранником.

"Я даже не успела ничего… Да в жизни я не выходила на эти мероприятия, видимо, и не стоило. Прорываться на дорожку – точно не мое", - констатировала Илана.

Отметим, что актриса более десяти лет успешно работает с коллективом "Уральские пельмени". Актрису пригласили в шоу, когда она была еще студенткой. Однако Илана умеет не только смешить. Не так давно она снялась в фильме Валерии Гайи Германики "Обоюдное согласие", где предстала в совершенно ином амплуа.