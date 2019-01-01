Не только рак: вот какие еще болезни нашли у резко сдавшей Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в последние месяцы резко сдала. Уже больше года принцесса Уэльская борется с раком. Поначалу прогноз был благоприятный, после курса терапии Кэтрин вернулась к исполнению своих обязанностей, но в июле ей стало хуже.

Поклонники королевской семьи заметили, что принцесса выглядит истощенной. А переезд в новый дом и желание Уильяма спрятать жену от общественности вызывают серьезные опасения.

До сих пор не известно, какой именно рак сразил будущую королеву Великобритании, и от чего еще она может страдать. Болезнь была обнаружена во время операции на брюшной полости. Но пока сама Кейт не поделится подробностями заболевания или кто-то не сольет в СМИ конфиденциальную информацию из медкарты принцессы, мир так и будет пребывать в неведении.

Крепким здоровьем Миддлтон никогда и не отличалась. Сама Кейт рассказывала, что все три ее беременности протекали мучительно. Будущую королеву Великобритании добивал гиперемезис — недуг, при котором женщин в положении может тошнить до 30 раз в день, что несет риск жизни как самой матери, так и плоду.

В 2019 году принцесса Уэльская едва не потеряла сознание во время скачек. Миддлтон начала задыхаться, но медики вовремя успели ей помочь. Оказалось, что у Кейт аллергия на лошадей. Что весьма печально, ведь во время парадов принцессе регулярно приходится контактировать с этими животными.

Кроме того, уже много лет ходят слухи, что жена принца Уильяма страдает от булимии. Все из-за того, что Миддлтон выглядит не просто очень стройной, а болезненно худой. Известно, что Кейт на протяжении всего своего брака с будущим королем Великобритании была одержима темой веса. Миддлтон не только приверженец строгих диет, но и фанатка спорта. Однако есть мнение, что в тяжелые периоды принцесса не справлялась со стрессом и, как и принцесса Диана когда-то, страдала от расстройства пищевого поведения.