Украинский военный завод открывает производство в Дании

Предприятие украинского военно-промышленного комплекса появится в Южной Ютландии. Как сообщается в пресс-релизе Министерства промышленности Дании, завод Fire Point разместится недалеко от авиабазы Скридструп.

Первое украинское предприятие в Дании будет производить, в частности, ракетное топливо. Оно будет использоваться ВСУ. Завод начнет работать благодаря соглашению, заключенному датским правительством с кабмином Украины в июне. Договор позволяет украинским оборонным компаниям размещать производство на территории страны.

В сообщении отмечается, что правительство Дании проведет встречу с местными жителями, чтобы проинформировать их и ответить на вопросы о производстве. Копенгаген выделил 500 миллионов крон на "ускорение создания украинской оборонной промышленности" в Дании, передает ТАСС.