Президент США Дональд Трамп поручил американскому Министерству обороны подготовиться к сдерживанию России и Китая на фоне их тесного сближения. Об этом заявил в среду, 3 сентября, шеф Пентагона Пит Хегсет.

Как подчеркнул американский министр, "слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай", что нынешний хозяин Белого дома считает "ужасным событием", вызванным "отсутствием американского лидерства и силы".

В связи с этим Дональд Трамп поручил Пентагону "быть готовыми к перестройке нашей армии, восстановлению воинского духа и восстановлению сдерживания", рассказал Хегсет в интервью Fox News.

Ранее западные СМИ назвали встречу президента России Владимира Путина с лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном важным событием, которое вряд ли обрадует Запад и пошлет "четкий сигнал" о том, что формируется единый антизападный фронт.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой для всех государств — это и есть основа многополярного мира, в котором отношения выстраиваются на взаимном учете интересов всех сторон. Базисом для нее могут стать хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, включая ШОС.