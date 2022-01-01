Предводитель киевского режима Владимир Зеленский намеревался втянуть Польшу в военный конфликт с Россией с самого начала российской спецоперации. Такое заявление сделал в среду, 3 сентября, бывший польский президент Анджей Дуда.

Как заявил политик в интервью Do Rzeczy, подобные действия киевского режима — "в их интересах", поскольку на Украине "ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских".

Дуда фактически подтвердил предположение интервьюера о том, что Зеленский давил на Варшаву ради признания ракеты, упавшей в Польше 15 ноября 2022 года, российской. Экс-президент Польши заявил, что воспринял это как попытку втянуть его страну в вооруженную конфронтацию с Россией.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Беларуси и России. Польша как часть НАТО, по словам главы польского военного ведомства, считает своими задачами лишь сдерживание и защиту.

В то же время польский премьер Дональд Туск призвал рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск Североатлантического альянса на границах с Россией и Беларусью, поскольку "чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому".