На последнем видео с пика Победы рассмотрели тело Наговициной: лежит с подогнутыми ногами на боку

Альпинистка Наталья Наговицина погибла во время восхождения на пик Победы. Спортсменка сломала ногу и не смола продолжить движение по маршруту. 20 дней ее пытались спасти, но 2 сентября повторно запущенный дрон не зафиксировал признаков жизни.

Алла Мишина, альпинистка покорившая Эверест, рассказала о последних днях жизни Наговициной. Она уверяет, что Наталья умирала в муках. По словам Мишиной, ночью мороз на пике Победы был минус 30 градусов, а ураганный ветер достигал 100 километров в час, днем при этом изнуряющая и иссушивающая солнечная радиация. "Добавьте многодневное кислородное голодание, обморожения рук и ног, сожженные солнцем глаза, в кровь растрескавшиеся губы, обезвоживание", — заявила Ирина.

В свою очередь Виктори Боня, которая организовала последний дрон, проверивший состояние Наговициной, уверяет, что альпинистка боролась и надеялась на спасение. Но, вероятно, силы покинули ее. Отреагировала звезда "Дома-2" и на комментарии пользователей Сети, которые считают, что Наталья могла просто уснуть. Виктория рассказала, что дрон издает очень громкие звуки и любой бы человек от такого шума проснулся.

"Ребята я очень прошу, давайте оставим эту ситуацию уже как есть и не будет искать там какие-то руки, которых там нет. Наталья лежит с подогнутыми ногами на боку — это видно по силуэту. Ребята провели несколько часов на леднике, запуская дрон. Поверьте, если бы были какие-то признаки жизни, мы бы этого никогда не упустили. Благодарю!" — отметила Боня.