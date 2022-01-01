ШОС, СВО, "Сила Сибири-2": о чем говорил Путин на пресс-конференции в Китае

Завершился официальный визит Владимира Путина в Китай. По его итогам президент дал большую пресс-конференцию.

И рассказал, что результаты визита, на его взгляд, весьма позитивные, принятые документы нацелены на будущее. Президент отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении как очень своевременную. Среди важнейших мероприятий российский президент назвал саммит ШОС, на котором лидеры разных стран продемонстрировали единство в достижении намеченных целей.

Отметил Владимир Путин и важность трехсторонней встречи глав России, Китая и Монголии. В целом визит в КНР, по словам нашего президента, позволил провести не только официальные переговоры, но и в дружеской атмосфере обсудить с главами государств многие актуальные вопросы, которые представляют взаимные интересы.

Обсуждали лидеры и украинский конфликт. Владимира Путина спросили, когда он закончится. По мнению президента, свет в конце тоннеля появился. Тем более, что в Вашингтоне определенно есть настроение завершить боевые действия.

Путин: Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения. Но после того, как мы по настоятельным призывам западно-европейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация изменилась, и нам сказали следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либор мы вам. Вот я не помню, говорил я когда-то это публично или нет, но вот это звучало примерно так. Но только в более грубых выражениях. Но вполне открыто и - как это ни странно звучит - по-товарищески. Вот теперь или мы, или вы. Вот теперь это все продолжается. Мне тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом времени прекращения этого конфликта можно. Я из этого исхожу. Тем более, что мы видим настроение действующих властей США, администрации Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем.

Тем более, как отметил Владимир Путин , все наши группировки наступают. А вот ВСУ истощены и пытаются затыкать дыры, перебрасывая свои боевые части с места на место.

Путин: Расслабляться нельзя - это может быть вс что угодно, подготовка идет резервов для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у ВСУ на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи. Это не единичные примеры. Это происходит чуть ли не по всей линии боевого соприкосновения. Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше, а боеготовые подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-49 процентов. Это уже у самой критической черты ситуация находится.

Одним из важных итогов визита стало подписание меморандума по проекту "Сила Сибири-2". Владимир Путин подчеркнул, что работа над ним велась не один год. И сейчас строительство газопровода выгодно всем. Ведь мировая экономика развивается, и потребности в ресурсах растут.

Путин: Здесь нет никакой благотворительности - ни с одной, ни с другой стороны. Есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок у нас. Конечно, это будет создавать конкурентное преимущество для наших китайских друзей. Повторяю, они будут получать продукт по взвешенным, рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как мы это сейчас видим в той же Еврозоне.