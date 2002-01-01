В Москве почтили память жертв терактов

3 сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата напрямую связана с трагическими событиями в Беслане, где в сентябре 2004 года произошло беспрецедентное по своей жесткости нападение боевиков на местную школу №1.

В самом Беслане и по всей Северной Осетии с 1 сентября продолжалась трехдневная вахта памяти. Сегодня в 13:05 прозвучал набат, после чего состоялся крестный ход к мемориалу "Город ангелов", где была объявлена минута молчания. -

В Москве акция памяти прошла у монумента жертвам бесланской трагедии. В небо выпустили 334 белых шара - по количеству погибших.

Столица и сама не раз становилась объектом атак. Иконы и игрушки несли сегодня к театральному центру на Дубровке, который в 2002-м был захвачен боевиками во время мюзикла "Норд-Ост". Москва вспоминает погибших в результате всех терактов: на улице Гурьянова и на станциях метро "Парк культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская", в переходе на "Пушкинской" и в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". А на круглом столе "Культура против терроризма" в Московской государственной библиотеке-читальне имени Тургенева сегодня говорили о роле писателей как лидеров общественного мнения в профилактике экстремизма.