В Федерации альпинизма отказались признать Наговицину погибшей

Телезвезда Виктория Боня "немного превысила свои возможности", объявив во всеуслышание, что россиянка Наталья Наговицина погибла при восхождении на пик Победы. Такое заявление сделал в среду, 3 сентября, вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

Как отметил эксперт в интервью РИА Новости, Боня высказала не более чем частное мнение, с которым Пятницын не согласился, поскольку "это идет против моего понимания ситуации". Он подчеркнул, что "пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя".

Боня в своем заявлении основывалась на кадрах, записанных дроном, однако он не запечатлел Наговицыну — в объектив попала лишь палатка. Вывод о смерти женщины телезвезда сделала на основании того, что за несколько минут съемки не было ни малейшего движения.

Между тем официально власти Кыргызстана, в чьей компетенции находятся подобные вопросы, признали россиянку Наговицину без вести пропавшей — это подтвердили в республиканском МЧС, которое пыталось спасти женщину.

Консилиум альпинистов, включающий 14 обладателей титула "Снежный барс", сопоставил все риски для жизни и здоровья спасателей, учел сложные метеоусловия и пришел к заключению о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне.