Путин подвел итоги своего визита в Китай

Владимир Путин пообщался с журналистами по итогам четырехдневного рабочего визита в Китай.

Президент России заявил, что положительно оценивает результаты поездки. По словам главы государства, формат работы в Китае позволил в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами.

Идею глобального управления, выдвинутую Си Цзиньпинем, Путин назвал своевременной.

Единство всех собравшихся стран в Китае демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей, добавил президент. Принятые документы нацелены на будущее.

Так, указал глава государства, наконец-то был найден консенсус по "Силе Сибири-2". Договоренности взаимовыгодны, и "здесь нет никакой благотворительности". Газопровод реализуется планомерно, с учетом согласованных маршрутов, и отражает растущие потребности энергетики стран АТР.