Случайно записанный отрывок беседы Путина и Си Цзиньпина поразил Запад

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали способы продления жизни, а также тему трансплантации органов. Об этом, как утверждают западные журналисты, стало известно случайно.

Как пишут агентства Reuters и Bloomberg, микрофоны случайно уловили обрывки беседы политиков, когда те шествовали во главе колонны для участия в параде по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

Якобы Си Цзиньпин произнес несколько фраз на китайском языке, после этого переводчик произнес по-русски: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок".

Ответная реплика Владимира Путина не слышна, но переводчик сказал по-китайски: "С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия".

Вслед за этим китайский лидер якобы заявил, что уже в нынешнем веке есть шансы пролонгировать жизнь до 150 лет.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечал, что повышение возраста, до которого люди считаются молодежью, вполне оправдано на фоне роста средней продолжительности жизни. Он предложил считать молодыми людей до 45 лет.

Экс-глава российского Минздрава, руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова не исключила, что молодыми в скором времени, возможно, будут считаться люди до 60 лет, "потому что меняются совершенно возрастные периоды".