Покалеченная в Дубае модель Ковальчук разрыдалась на публике: "Со шрамом, изуродованная, как я встречу свою любовь?"

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине одной из дорог в Дубае. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций, медики говорят, что придется сделать еще одну, когда девушка окрепнет. Но уже Ковальчук может ходить без посторонней помощи. Модели очень повезло, после столь страшных травм у нее остался лишь шрам на лбу. Однако это и огорчает девушку больше всего.

Мария ведет блог, в котором делится воспоминаниями о трагедии и рассказывает о своей жизни. На днях она расплакалась перед подписчиками. Ковальчук переживает, что потеряла свою красоту, но в то же время уверяет, что взамен она обрела силу, о которой и и не подозревала до трагедии.

"Первое время я себя чувствовала буквально разбитой, сломанной куклой. Я не представляла свою дальнейшую жизнь — как я буду с этими травмами, с этим шрамом, изуродованная, продолжать как-то жить, как я встречу свою любовь. И другие вопросы меня волновали", — поделилась Маша.

По словам Ковальчук, со временем у нее поменялось восприятие мира. Девушка осознала, что важнее внутреннее состояние. "Естественно, с этим были тоже проблемы, но это мне удалось благодаря поддержке моих близких, друзей. Я почувствовала такую целебную силу любви", — заверила модель.