Путин: Россия никогда не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории

Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Китае, что Россия всегда возражала против того, чтобы Украина была в НАТО, но никогда не ставила под сомнение членство в ЕС.

Любая страна должна иметь гарантии безопасности, но это не связано с обменом территории, подчеркнул российский лидер, добавив, что Россия никогда не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории. Надо уважать мнение людей, поддержавших на референдумах присоединение к России, отметил глава государства..

Также Путин заявил, что никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским, но "есть ли какой-то смысл в этих встречах?".

Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, встреча состоится, уточнил Путин.

Если власти Украины хотят бы легитимными - они должны провести референдум, но референдум нельзя проводить в условиях военного положения, указал также президент России.