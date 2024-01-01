Президент России Владимир Путин заявил в среду, 3 сентября, что не исключал возможность встречи с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским.

Выступая перед журналистами во время официального визита в Китай, российский лидер подтвердил, что американский коллега Дональд Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Владимир Путин подтвердил, что не исключал подобной вероятности, но поинтересовался, "есть ли какой-то смысл в этих встречах".

Тем не менее, "если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", цитирует президента России ТАСС. При этом Владимир Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины, а не президентом — срок его полномочий в качестве главы государства истек еще в мае 2024 года.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пресса распространяет сообщения о трехсторонней встрече президентов России и США с предводителем киевского режима и о личной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским — однако между Путиным и Трампом однозначной договоренности на Аляске достигнуто не было.