Путин назвал сложившимися контуры многополярного мира

В целом контуры многополярного мира сложились, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Все участники международного общения должны иметь равные правы, подчеркнул президент России. Он также отметил, что Москва не исходит из того, что в мире должны появиться новые доминирующие государства.

Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, добавил глава государства. А те на Западе, "кто поумнее", не хотят забирать российские резервы.

По поводу украинского конфликта Путин сказал, что "свет в конце тоннеля" в вопросе урегулирования есть.