Путин: ВСУ больше не способны вести боевые действия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не в состоянии вести крупномасштабные боевые операции. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 3 сентября.

Как подчеркнул российский лидер, украинские военные способны лишь на удержание рубежей. Хотя противник пытается затыкать дыры, резервов у ВСУ остается все меньше — укомплектованность подразделений армии Украины находится у критической черты.

В то же время российские бойцы продолжают успешно наступать на всех направлениях в зоне специальной военной операции, отметил президент и верховный главнокомандующий. Однако, подчеркнул Путин, боевые действия — это сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует, нельзя и расслабляться.

Также Владимир Путин заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию. Тем не менее, Россия по-прежнему готова решить поставленные задачи военным путем, сообщает ТАСС.