Путин назвал добрыми свои отношения с Трампом

Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае заявил, что у него сложились добрые отношения с Дональдом Трампом, отметив, что во время четырехдневных переговоров в Пекине никто не критиковал американского президента и все поддержали встречу на Аляске.

Российский лидер добавил, что помощник президента США Стив Уиткофф точно передает позиции российского руководства относительно возможных способов урегулирования украинского кризиса американскому президенту, как это было на переговорах на Аляске.

Также Путин прокомментировал заявление Трампа о том, что они вместе с Си Цзиньпином в Китае "строят заговоры против США".

"Президент США не лишен юмора", - сказал президент России.