Петросян обставил квартиру для Брухуновой антиквариатом на 30 млн рублей: вазы, картины и печь с изразцами

Евгений Петросян купил любимой жене квартиру в центре Санкт-Петербурга. На днях супруги закончили ремонт в роскошных апартаментах. Юморист не поскупился на отделку и декор.

Как рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит, на предметы интерьера в новом жилище артист потратил около 30 миллионов рублей. Стены украсили картинами знаменитых художников, а в одной из комнат установили белую печь с кобальтовой росписью в духе модерна, найти такую — большая редкость. Если супруги действительно установили подлинный антикварный элемент интерьера конца XIX - начала XX века, а не реплику, то его цена доходит до 3,7 миллиона рублей.

Оценила эксперт и антикварный буфет с довоенным советским фарфором. Кофейники, супницы и чайные пары могут стоить до 46 тысяч рублей за предмет. Фарфоровые сервизы еще дороже, подобные комплекты продаются по 375 тысяч рублей. "Если это редкие ранние экземпляры ЛФЗ или довоенный фарфор, цена может быть выше", — отметила Ван Влит.

Особая гордость Татьяны Брухуновой — вазы. Девушка обожает получать от мужа цветы, поэтому постараюсь подобрать под букеты достойные сосуды. Цена каждой вазы, по оценкам эксперта, составляет от 90 до 470 тысяч рублей.

"С точки зрения антиквара, особый интерес представляют картины, печь с изразцами и фарфоровая коллекция — это уже часть культурного наследия", — подчеркнула Ван Влит в беседе с "Комсомольской правдой".