Путин высказался об отношениях с Азербайджаном

В отношениях между странами всегда бывают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации. На это указал в среду, 3 сентября, президент России Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Баку.

Как подчеркнул российский лидер, в ходе своего визита в Китай он встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — политики поздоровались и "двумя-тремя словами перекинулись".

Владимир Путин выразил убежденность в том, что, несмотря на возникшие острые моменты, фундаментальные отношения и взаимный интерес все расставят на свои места.

Этому предшествовало заявление официального представителя Кремля Дмитрий Песков о том, что на полях саммита ШОС и других официальных мероприятий в Китае Путин и Алиев поприветствовали друг друга, но субстантивного общения не было, сообщает ТАСС.

Ранее азербайджанский президент снял с себя вину за ухудшение отношений с Россией. Комментируя деградацию двусторонних отношений, Алиев заявил, что Баку отвечает на действия Москвы "конструктивно и законно", причем "никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам".