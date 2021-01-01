Путин назвал своего пресс-секретаря Пескова лентяем

Российский лидер Владимир Путин, выступая в среду, 3 сентября, перед журналистами по итогам своей поездки в Китай, пошутил в адрес своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Поскольку представители средств массовой информации сыпали вопросами, не переставая, Песков предупредил президента, что "это может еще долго продолжаться".

Владимир Путин в ответ заявил, что "сейчас будем заканчивать", а в адрес Пескова сделал шутливый комментарий: "Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится" (цитаты по ТАСС).

Глава государства и прежде отпускал шутки в адрес своего пресс-секретаря. Например, в 2021 году во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Дмитрий Песков не дал слова журналисту из Китая. Российский лидер в ответ шутливо обвинил своего представителя в бюрократии.

Во время мартовского выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей ремарка в адрес Пескова вызвала громкий смех присутствующих. Владимир Путин, махнув рукой, призвал с улыбкой: "Да не слушайте вы Пескова!"