Зеленский пообещал уговорить Трампа на новые санкции против России

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом новые санкции против России.

Как заявил Зеленский в среду, 3 сентября, "завтра мы попытаемся связаться с президентом Трампом и поговорим об этом".

При этом американский президент за день до этого заявил, что "узнал некоторые вещи, которые будут очень интересны" в контексте украинского урегулирования. Трамп пообещал, что "в ближайшие дни вы все узнаете", сообщает Reuters.

Что касается антироссийских санкций, Трамп заявлял, что нельзя исключать вероятность "экономической войны" между Соединенными Штатами и Россией, если не появится каких-либо сдвигов в украинском урегулировании.

Тем временем канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил наказать Россию, если не состоится встреча президента России Владимира Путина с Зеленским, поскольку "мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев". Однако в Кремле заявили, что слова германского политика ничего не значат после допущенных им высказываний.