37-летнего россиянина убили в США на фестивале Burning Man: тело нашли в пустыне

На фестивале в США погиб 37-летний россиянин Вадим Круглов. Мужчина отправился на знаменитый Burning Man, чтобы представить свой арт-объект.

Вадим пропал через несколько дней после начала мероприятия. Когда мужчина не появился после очередной вечеринки, его приятели забили тревогу. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже, искали Круглова и через соцсети. Никто и предположить не мог, что на фестивале, который позиционируют как модель идеального общества без денег и конфликтов, произойдет трагедия.

Но в день закрытия Burning Man Вадима нашли. Россиянин к кому моменту не подавал признаков жизни, его тело лежало в пустыне, неподалеку от лагеря участников фестиваля. Что произошло, устанавливает полиция, а друзья Круглова собирают деньги на транспортировку мужчины в Омск, его родной город, пишет Mash.

"Он вложил душу в наше сообщество: строил лагерь, создавал арт-объект, всегда был готов помочь другим, отзывчивый и добрый. Его энергия и вклад навсегда останутся частью истории „Берна“. Сейчас мы хотим почтить его память и поддержать семью", — написала на своей странице в соцсети одна из приятельниц Вадима.

Отметим, что в полиции уже сообщили, что найти убийцу россиянина будет крайне сложно. На фестивале нет камер видеонаблюдения, а количество участников достигает десятки тысяч человек.

"Сейчас очень важно, чтобы все включились и поддержали нас. Для нас критично восстановить последние дни Вадима на Burning Man. Он точно был на Mine Warrior, танцевал в пирамиде и, возможно, попал на видео с арт-каров или проводил время с кем-то в лагерях", — просят о помощи друзья Круглова.