Украина не принимает предложение президента России Владимира Путина провести встречу с главой киевского режима в Москве. Такой ответ дал на приглашение российской стороны украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава МИД Украины, комментируя заявление Путина о готовности принять Зеленского в Москве, отметил, что подобные предложения "заведомо неприемлемые", сообщает ТАСС.

Между тем западные средства массовой информации пишут, что Владимир Путин отменит встречу с Зеленским, чтобы не придавать ему легитимность. Устанавливая те или иные ограничения и условия по организации пресловутой встречи, Москва всего лишь "тянет за нос" американского лидера, утверждают в США.

При этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что прекратить конфликт на Украине, пока у власти в этой стране остается Владимир Зеленский, невозможно.