В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с интернет-курсами

Мошенники вступают с доверчивыми россиянами в контакт под видом Telegram-канала по психологии. Об этом рассказали в среду, 3 сентября, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как предупреждает ведомство, злоумышленники предлагают некий "подарочный курс", который в действительности является вредоносной программой.

С ее помощью преступники пытаются получить доступ к банковским приложениям в гаджете жертвы, чтобы перевести через них все средства на свои счета.

Россиян призывают к внимательности и бдительности, цитирует сообщение правоохранителей РИА Новости.

Ранее автовладельцам напомнили, что нужно проверять информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) исключительно через официальные порталы, чтобы не стать жертвами мошенничества.

При этом сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала 19 подозреваемых в участии в организованной группе, занимавшейся дистанционным мошенничеством в отношении граждан России. Общий ущерб от их действий превысил 200 миллионов рублей.