Мишустин обсудил с главой Росздравнадзора обеспечение доступности лекарств

Контроль качества и обеспечение доступности лекарств премьер Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.

По ее словам, препараты сейчас проверяют в 13 специальных лабораториях. С этого года у службы появилась новая функция - контроль за допуском на рынок инновационных медикаментов. Таких, например, как российский препарат для лечения болезни Бехтерева или отечественные аналоги лекарств для борьбы с сахарным диабетом второго типа - ведь зарубежный поставщик ушел с нашего рынка.