Мишустин обсудил с главой Росздравнадзора обеспечение доступности лекарств

Контроль качества и обеспечение доступности лекарств премьер Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.
По ее словам, препараты сейчас проверяют в 13 специальных лабораториях. С этого года у службы появилась новая функция - контроль за допуском на рынок инновационных медикаментов. Таких, например, как российский препарат для лечения болезни Бехтерева или отечественные аналоги лекарств для борьбы с сахарным диабетом второго типа - ведь зарубежный поставщик ушел с нашего рынка.
"Надо исключить случаи, когда иностранные производители могут просто бросить то, с чем работали на рынке, и оставить фактически пациентов без помощи. Без сомнения, мы должны сделать все, чтобы наша промышленность, наша наука, технологи смогли справиться с этой задачей. Просил бы вас держать эти вопросы на личном контроле. У меня вопрос по новым регионам. В Донецкой Народной Республике открылась первая лаборатория Росздравнадзора, это очень хорошо. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо выполнять поручения президента, делать все, чтобы там предоставление государственных услуг, работа Росздравнадзора, медицинская помощь, любая сервисная помощь, связанная с услугами, ничем не отличались от общероссийского уровня", - сказал Мишустин.