Поисковые отряды в России могут получить особые права

Необходимо наделить определенными правами поисковые отряды в случае обнаружения останков бойца Красной армии. Об этом заявил в среду, 3 сентября, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Политик пообщался с активистами поискового лагеря "Молодой гвардии Единой России". Ему рассказали о проблеме — по закону поисковики не вправе обращаться в органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), чтобы разыскать потомков павших бойцов. Это затрудняет работу поисковых отрядов.

Медведев пообещал, что подпишет соответствующее поручение по партийной линии, чтобы обеспечить взаимодействие поисковых отрядов и с органами ЗАГС, и, в случае необходимости, с прокуратурой, Министерством обороны, ФСБ, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Курилах почтили память героев, которые в годы Второй мировой помогли освободить архипелаг от войск милитаристской Японии. В честь 80-летия важной даты на Курилах открыли мемориальный комплекс с трехмерной панорамой.

Для сохранения исторической памяти были приняты поправки, вводящие уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, которые увековечивают память погибших при защите России или ее интересов.