Марина Юдашкина показала фото со свадьбы дочери Галины: красавица-невеста светится от счастья

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина отметила 11-ю годовщину со дня свадьбы. Наследницу кутюрье поздравили не только родные, но и близкая подруга семьи Алла Пугачева.

Одним из первых Галину порадовал муж. Он еще утром прислал любимой огромный букет ее любимых роз. "11 лет пролетели, как один миг", — признался Петр Максаков жене.

Марина Юдашкина в праздничный день опубликовала в соцсетях фотографию со свадьбы дочери. Снимок сделан в машине, на фото невеста позирует рядом с возлюбленным. Марина напомнила, какой красивой ее дочь была в день свадьбы. Галина выбрала для торжества платье с открытыми плечами и отказалась от фаты. Она распустила волосы, сделала вечерний макияж и сидела с букетом цветов. Ее супруг был в классическом костюме с галстуком-бабочкой.

"Дорогие Галочка и Петр! Поздравляю с Днем свадьбы. 11 лет. Стальная! Будьте счастливы", — написала вдова модельера. К ее поздравлениям присоединилась Алла Пугачева. "Галочка и Петя! Поздравляем вас! Будьте счастливы", — пожелала Примадонна.

Напомним, что Галина Юдашкина является арт-директором бренда Valentin Yudashkin. В браке с Петром Максаковым она родила троих детей — двух мальчиков и девочку.