Дана Борисова отмахнулась от дочери, которая публично назвала ее алкоголичкой

Борисовы отдыхали вместе в Турции, когда разразился скандал. Дочь узнала, что Дана мешает ее карьере. Девушка не сдержалась и публично назвала мать алкоголичкой.

Рыдающая Полина опубликовала несколько постов в Telegram-канале. Борисова-младшая посетовала, что не может успокоиться после того, как узнала о мерзком поступке телеведущей. Полина планировала после отпуска устраиваться корреспондентом на один из федеральных каналов, даже были определенные договоренности, но в дело вмешалась мама. По словам девушки, Дана оставила клеймо на ее жизни, теперь она зависит от прихоти родительницы.

"Она мне сказала, что я никто без нее, а я сказала, что офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички. И сказала, что даже если меня на худший канал возьмут, она все равно будет им звонить и говорить, чтобы меня не брали", — плакала Полина.

Телеведущая на просьбу прояснить ситуацию с Полиной лишь отмахнулась, мол, не о чем говорить. "Что тут комментировать, поссорились, и страдает ерундой. Я не обращаю внимания и советую всем так же поступить", — заявила Борисова в беседе с Woman.ru.

При этом Дана не стала объяснять, почему запретила коллегам брать на работу Полину. Телеведущая отметила, что "это семейные дела", мол, такое бывает у всех.