Предводитель киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным на территории одной из стран, которые перечислило украинское Министерство иностранных дел.

Как заявил руководитель внешнеполитического ведомства Андрей Сибига в соцсетях, как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России — это Австрия, Святой Престол (Ватикан), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

По словам Сибиги, "это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече".

Официально ни сроки, ни место проведения встречи Путина с Зеленским пока не определено. Американские СМИ писали, что Венгрию и Швейцарию рассматривают в качестве возможных мест проведения следующего саммита по Украине. Однако подтверждения этой информации не было.

Площадку для встречи Путина с Зеленским предложил и новый папа римский Лев XIV. Госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин уточнил, что понтифик не готов выступать в качестве посредника в случае переговоров — речь идет исключительно о месте их проведения.