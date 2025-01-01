В Госдуме назвали преимущество MAX перед иностранными мессенджерами

Российский мессенджер MAX запрашивает доступ только к тем функциям гаджета, которые необходимы для корректной работы сервиса. Об этом рассказал в среду, 3 сентября, член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Как подчеркнул парламентарий, слухи о том, что MAX якобы "встраивается в систему" и ведет себя, как шпионская программа, не соответствуют действительности. Российский мессенджер, как и любое другое приложение, работает в рамках стандартных правил и запрашивает у пользователя разрешения на функции, которые нужны для работы сервиса.

При этом MAX запрашивает меньше разрешений, нежели зарубежные мессенджеры, подчеркнул Немкин. По его словам, у WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) 85 разрешений, у Telegram — 71 разрешение, у MAX — только 63 разрешения, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил "уделять особое внимание поддержке интернета в целом, потому что без этого нам свой менеджер очень тяжело будет поддерживать". Президент также подчеркивал, что "услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу".

С 1 сентября цифровую платформу Max официально включили в список программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2025 году. Новый российский сервис заменил в этом перечне VK Мессенджер.