Переживающему развод Диброву сделали предупреждение: "Ему нужно успокоиться"

Дмитрий Дибров разводится в четвертый раз. 36-летняя Полина закрутила роман с другом семьи и ушла от телеведущего.

Поговаривали, что Дибров, узнав о предательстве, крепко запил. Якобы его видели в одном из московских баров, а потом ведущий улетел к другу в Испанию, чтобы отвлечься от проблем. Однако теперь вскрылась другая информация, — Дмитрий и сам изменял жене. Якобы у него есть девушка, ее личность не раскрывается, но известно, что новая избранница шоумена моложе Полины.

Сам Дибров при общении с журналистами не исключил, что женится в шестой раз. Дмитрий отметил, что измена супруги не заставила его разочароваться в дамах.

О планах шоумена высказалась сваха Роза Сябитова. Ведущая "Давай поженимся" допустила, что новая пассия Диброва действительно будет еще моложе. "Так устроена природа. Хотя я считаю это возрастной дискриминацией. Думаю, что он повторит путь Лепса и найдет себе совсем юную девчонку. Но надеюсь, что не в ближайшее время. Пока ему нужно успокоиться", — заявила сваха.

Однако Сябитова предостерегла шоумена от поспешных решений. "Я бы порекомендовала Дмитрию Диброву в течение ближайших полутора лет вообще ни с кем не встречаться. У него сейчас слишком много проблем, такое не выдержит ни один партнер", — отметила она в беседе с "Абзацем".